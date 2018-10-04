У Володимира Балуха виявили підозру на виразку [ Редактировать ]
У засудженого в Криму українського активіста Володимира Балуха підозра на виразку чи панкреатит. Про це розповів його адвокат Дмитро Дінзе - повідомляє "Крим. Реалії". Також у бранця проблеми з серцем та внутрішніми органами.
Усе це наслідки голодування, яке Балух оголосив ще 19 березня цього року. За словами захисника, російські лікарі відмовляються відвідувати в'язня в СІЗО.
Напередодні підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму на місяць пом'якшив вирок українцю - замість п'яти років колонії - 4 роки 11 місяців.
Штраф у 10 тисяч рублів лишили незмінним. Балуху інкримінують буцімто зберігання зброї та дезорганізацію діяльності ізолятора тимчасового тримання.
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