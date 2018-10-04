У "Нафтогаза" есть запасной план на случай, если газопровод "Северный поток-2" будет запущен. Об этом в эфире "5 канала" заявил главный коммерческий директор компании Юрий Витренко.

На вопрос, есть ли у Украины план "Б" на случай, если "Северный поток-2" заработает, Витренко сообщил:

"Да, мы подали соответствующий иск в Арбитраж - это 12 млрд долларов. Это как раз сумма, что отражает компенсацию ущерба, который понесет Украина, если будет построен "Северный поток-2" и мощности украинской ГТС не будут применены.

Для этого у нас есть соответствующие юридические возможности. Поэтому мы можем сейчас требовать пересмотра тарифа. Мы именно это и делаем с одной стороны. С другой стороны, установлены европейские правила этого тарифа. И они позволяют соответственно отразить эффект от неприменения украинской ГТС после 2019 года", - рассказал Витренко.

"В данном случае сам уровень тарифа не имеет никакого практического значения, ибо решение будет принято уже после того, как закончится контракт, поэтому просто речь идет о компенсации недополученной тарифной выручки. И эта компенсация составляет более чем 12 млрд долларов", - добавил Витренко.

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