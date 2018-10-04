У Дніпрі хлопчик отруївся грибами і вмер [ Редактировать ]
У Дніпрі від отруєння грибами помер семирічний хлопчик. Під час прогулянки з друзями у посадці хлопець наївся грибів. Дитину терміново відвезли у лікарню. Напередодні хлопчика у тяжкому стані мали відправити в клініку Охматдит у Києві, однак не встигли. Тепер правоохоронці з'ясовують обставини трагедії та ступінь провини батьків у смерті дитини.
"Якщо в ході розгляду цієї справи буде встановлено ознаки кримінального правопорушення, одразу будуть внесені до ЄЖДР 15/55/48/02 Щодо кваліфікації. Тут можлива ознаки ККУ це стаття 166 злісне не виконання батьками своїх обов'язків щодо дитини, також може бути залишення в небезпеці. Слідчі будуть з'ясовувати чи був злочинний умисел в тому що призвело до таких тяжких наслідків", - говорить Ганна Старчевська, начальник відділу комунікації ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області.
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