Побиття школяра на Черкащині: у школі провели службове розслідування [ Редактировать ]
Сьогодні зранку восьмирічного Давида Лавріненка - перевезли з Чорнобаю до черкаської обласної дитячої лікарні. Драматичну історію хлопчика ми розповідали вчора.
Нагадаємо, в понеділок після занять у школі хлопчик прибіг до мами на роботу і там втратив свідомість, але перед цим встиг сказати, що його жорстоко побили однокласники і навіть назвав імена двох своїх кривдників.
В районній лікарні у малечі виявили внутрішню кровотечу, перелам руки, забій грудної клітки і голови, та видалили селезінку. За фактом травмування Давида у школі провели службове розслідування, яке встановило - дитина просто впала на майданчику з двометрової висоти.
У рамках кримінального провадження чорнобаївські слідчі вже допитали однолітків, які начебто бачили падіння. Щоправда сам Давид ще не розповідав ніяких подробиць, поза як перебував у важкому стані. Після переводу третьокласника до обласної лікарні медики прогнозують, що в найближчий час хлопчик зможе дати покази.
"Стан зараз ближче до середнього ступеню тяжкості тут уже власне питання часу, коли все заживе. Ну, я думаю, що довго дитина у нас не затримається, в даній ситуації більше психологічна травма, а так в принципі вже може спілкуватись", - говорить Віктор Жила, завідувач відділенням анестезіології Черкаської обласної дитячої лікарні.
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