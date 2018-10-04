Агрохолдинг Укрлендфарминг (Ukrlandfarming) украинского бизнесмена Олега Бахматюка готовит будущих специалистов и топ-менеджеров собственными силами, не полагаясь на государство. Так украинский аграрный гигант планирует решить проблему дефицита квалифицированных кадров в сельском хозяйстве. Работу по подготовке высококвалифицированных кадров ведут, начиная с школьников, выстраивая собственную систему профориентации, чтобы заинтересовать и мотивировать детей и подростков на построение карьеры в аграрном секторе.

Экономике Украины начинает угрожать нехватка высококвалифицированных специалистов и управленцев - как топ-менеджеров, так и среднего звена. Доля аграрного сектора в формировании ВВП Украины растет, и проблема нехватки кадров – один из факторов, который тормозит рост экономики. Если остальные отрасли ощущают дефицит персонала исключительно через миграцию за рубеж, то сельское хозяйство - еще и по причине урбанизации. В сельском хозяйстве сейчас не хватает не только водителей, животноводов, зоотехников и ветеринаров, но и управленческих кадров.

В связи с этим крупные аграрные холдинги пробуют решать данную проблему стратегически. Так, UkrLandFarming выстраивает собственную систему профориентации школьников, заинтересовывая и мотивируя их на построение карьеры в аграрном секторе. "Учитывая сегодняшнюю стагнацию на рынке труда, мы понимаем, что должны сами формировать для себя кадры, просто думая о будущем. У нас есть свой корпоративный университет и есть программы, специально созданные для школьников. Еще с 2012 года мы начали работать со школьниками для того, чтобы рассказать им про сельское хозяйство и показать, что это на самом деле может быть хорошая площадка для успешной карьеры молодого человека в будущем", - рассказала директор по управлению персоналом компании Ukrlandfarming Наталья Романенко.

По ее словам, задача профориентации - показать, что в реальности сельское хозяйство совсем другое - включает много инноваций, в том числе IT. UkrLandFarming создал проект под названием "Маленький фермер", который помогает школьникам познакомиться с процессами в сельском хозяйстве. Суть проекта в том, что компания приглашает учащихся разных школ к себе на производство. И там дети в доступной форме, через игры, квесты, разные интересные занятия, знакомятся со всеми процессами, происходящими в животноводстве на ферме. Дети видят работников, те их знакомят с аграрными профессиями и используемым оборудованием.

Сегодня в холдинге такая профориентация проводится системно. Разработаны развивающие материалы для школьников, детям своих сотрудников компания также дарит обучающие материалы, тематические дневники "Мир аграрных профессий". Их учащийся использует в повседневной школьной жизни, но одновременно получает еще и много информации про аграрные профессии и учебные заведения, где можно после школы продолжить обучение. А для самых маленьких создана раскраска, которую дарят дошкольникам. Благодаря ей уже в детском саду дети могут знакомиться с ключевыми понятиями сельского хозяйства, с профессиями в игровой форме.

Помимо этого агропроизводитель готов переориентировать, обучать новым профессиям не только сельское население (изначально свою целевую аудиторию), но и городских жителей. Такой подход, в частности, уже сейчас может помочь сгладить негативные демографические тенденции, не дожидаясь, пока вырастет молодое поколение аграриев. Корпоративный университет UkrLandFarming, основанный в 2012 г., обеспечивает систему непрерывного обучения от школьной скамьи до топ-менеджера.

Напомним, что компания Бахматюка Укрлендфарминг (Ukrlandfarming) - лидер в сфере сельскохозяйственного производства в Украине, управляющий более чем 300 предприятиями в 600 населенных пунктах Украины. По оценкам Антимонопольного комитета Украины, компании Олега Бахматюка управляют самым большим в стране банком плодородной черноземной земли площадью более 600 тыс. га, а компания "Авангард", входящая в агрохолдинг, является вторым в мире и первым в Украине производителем куриных яиц. Предприятия агрохолдинга являются одними из крупнейших налогоплательщиков страны.