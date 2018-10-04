Маршрутні таксі, що займаються перевезенням людей до Києва та Харкова

У Сумах група молодиків у балаклавах потрощила маршрутки служб-перевізників та порізала їхні колеса. Під ніж потрапило близько 15 автівок. Понад три десятки підозрюваних доправили до місцевого відділку поліції. Усі подробиці розкаже Ольга Клюєва.

Маршрутні таксі, що займаються перевезенням людей до Києва та Харкова, базуються у самому центрі Сум. Перевізник В'ячеслав каже, - сталося все несподівано. До автівок підбігли близько 40-ка чоловіків у балаклавах та почали їх трощити.

"Приблизно третьої години ранку група невідомих осіб почала з задніх автомобілів пошкоджувати майно, різали колеса, били по автомобілям", - говорить В'ячеслав Дрига, перевізник.

"Захват бизнеса, хотят отжать наработанные годами пассажиров, которые доверяют нашим перевозчикам. Хотят зайти к нам на рынок, отжать и работать дальше".

На місце швидко прибули копи. Три десятки чоловіків, ймовірно причетних до нападу на автомобілі, затримали.

"Вказаних осіб в кількості 32 чоловік було блоковано, та доставлено до територіального підрозділу. Відразу були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.4 ст 296 Кримінального Кодексу України", - говорить Павло Карабута, начальник Сумського відділу поліції.

Утім, своєї провини затримані не визнають. Зараз із ними працюють слідчі.

"Сєйчас виясняєм ціль затримання. - Ну, а на вашу думку? Вам щось пояснювали? - Нічого не поясняли, ну по ходу діла перед нашим приїздом трапилась якась пригода, і затримані для вияснення цих подій. Чи незв'язані ми з цими подіями".

За результатами зібраних матеріалів, у поліції вирішили затримати всіх 32 учасників та помістити їх до ізолятора тимчасового утримання.