Британці звинуватили Росію у планетарних кібератаках [ Редактировать ]
Британія звинуватила ГРУ Росії в організації кібератак по всьому світу. Заяву британського МЗС розмістили на сайті Національного центру з кібербезпеки Великої Британії.
Серед прикладів - напад на Національний комітет Демократичної партії США у 2016, у 2017 - кібератаки на системи київського метрополітену та Одеського аеропорту, українські фінансові, урядові та енергетичні установи.
Глава британського МЗС Джеремі Хант запевнив, що Британія "разом з союзниками і надалі викриватиме та відповідатиме на спроби Гру підірвати міжнародну стабільність".
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