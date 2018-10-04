Заяву розмістили на сайті Національного центру з кібербезпеки Великої Британії.

Британія звинуватила ГРУ Росії в організації кібератак по всьому світу. Заяву британського МЗС розмістили на сайті Національного центру з кібербезпеки Великої Британії.

Серед прикладів - напад на Національний комітет Демократичної партії США у 2016, у 2017 - кібератаки на системи київського метрополітену та Одеського аеропорту, українські фінансові, урядові та енергетичні установи.

Глава британського МЗС Джеремі Хант запевнив, що Британія "разом з союзниками і надалі викриватиме та відповідатиме на спроби Гру підірвати міжнародну стабільність".