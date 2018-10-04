Выходные в Киеве: куда пойти 6-7 октября (афиша) [ Редактировать ]
Время летит очень быстро и на календаре уже октябрь. Первые выходные этого месяца нужно провести ярко и так, чтобы они надолго отложились в памяти. Ведь огромное количество мероприятий подготовили для вас организаторы в этом месяце. Уже первые числа октября будут насыщенны яркими событиями.
Podrobnosti.ua составили афишу лучших событий, которые пройдут в Киеве 6-7 октября.
Antistress Fest
За год успели накопить в себе негатив, капельку злости и не знаете, что с этим всем делать? Antistress Fest поможет стряхнуть с себя груз негативных эмоций, выбраться из рутины и снять напряжение.
Antistress Fest - это необычный фестиваль, который через фан, юмор и силу "стеба" поможет справиться с осенней хандрой, печалькой и просто отвлечься от серых будней.
Это фестиваль настоящего отдыха и отличного настроения. Здесь каждый найдет для себя массу увлекательных и веселых занятий, так как фестиваль подходит для всех людей: флегматиков, холериков, сангвиников, меланхоликов, детей и взрослых.
- Дата: 6-7 октября 2018
- Место: POCHAYNA EVENT HALL (улица Степана Бандеры, 23, станция метро "Почайная" ТЦ Gorodok Gallery)
Kyiv Music Days Autumn Session
KYIV MUSIC DAYS - это музыкальный форум, который охватит актуальные направления концертного бизнеса. В рамках события состоится: конференция концертной индустрии, шоукейс-фестиваль, отраслевая премия. Организаторы обещают, что будет музыкально и познавательно.
- Когда: 5-7 октября, с 19:00 до 23:00
- Где: НСК "Олимпийский", улица Большая Васильковская, 55
- Сколько стоит: от 790 гривен
Выставка "Образование за рубежом"
Cамый масштабный ивент образовательной отрасли. В Киев приезжают представители 60 университетов, колледжей и школ из 10 стран мира!
Специально для гостей выставки эксперты в сфере образования проведут более 20 интересных и полезных семинаров.
- Когда: 6-7 октября, с 10:00 до 17:00
- Где: InterContinental, улица Большая Житомирская, 2А
- Сколько стоит: бесплатно
Кровосток
Кумиры музыкальных гурманов везут мощную программу из проверенных хитов и свежих работ. Не секрет, что Диму "Фельдмана" и Антона "Шило" всегда с нетерпением ждут в украинской столице. На концертах группы яблоку негде упасть, а по залу то и дело прокатывает волна восхищенного улюлюканья.
В свою очередь, "Кровосток" всегда с удовольствием выходит на украинскую сцену: здесь музыканты презентуют свои новые альбомы, вместе с киевскими фанами отмечали свое 10-летие.
- Когда: 6 октября, в 19:00
- Где: Atlas, улица Сечевых Стрельцов, 37-41
- Сколько стоит: от 400 гривен
Маркет керамики
Лучшие украинские керамисты вернутся с летних каникул с новыми творческими идеями, оформленными в коллекции посуды и декора. Это будет первый маркет посуды этой осени.
- Когда: 6-7 октября, с 10:00 до 20:00
- Где: Все Свои. Дом и декор, улица Десятинная, 12
- Вход бесплатный
Фестиваль сыра и вина: 11-й Kyiv Food and Wine Festival
Тема предстоящего, 11-го фестиваля - сыр и вино. В рамках этой классической концепции организаторы подготовили для вас чрезвычайно разнообразный и масштабный сырный фудкорт и вино.
- Когда: 6-7 октября, с 10:00
- Где: ВДНХ, проспект Глушкова, 1
- Сколько стоит: 80 гривен - предпродажа, 100 гривен - в день проведения (бокал и гид по эногастрономии вы получаете бесплатно).
Порнофильмы
Это панк-рок в лучших традициях Dead Kennedys, Bad Religion, ранних The Offspring, Pennywise, Anti-Flag, грамотно и кропотливо адаптированный под русский менталитет. Каждое выступление группы, словно последнее: полная самоотдача, энергетический взрыв и полное погружение в безумие.
- Когда: 7 октября, в 19:00
- Где: Atlas, улица Сечевых стрельцов, 37-41
- Сколько стоит: от 450 гривен
Спектакль "Кыцюня"
Патрик - жестокий и безжалостный убийца, который держит в страхе всю Ирландию. Он не знает ни пощады, ни сантиментов. Как ураган он мчится по стране, сметая все и всех на своем пути. И есть только одно существо во всем мире к которой у Патрика настоящие чувства. Но с ней случается беда, и под прицел мстителя-мясника попадает целый остров. В спектакле есть сцены насилия, жестокости, нецензурная лексика в большом объеме.
- Когда: 7, 15, 26 октября, в 20:00
- Где: Сцена 6, улица Васильковская, 1
- Сколько стоит: от 100 гривен
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