Українські літаки зіштовхнулися у аеропорту Судана [ Редактировать ]
У міжнародному аеропорту Хартума в Судані зіткнулися два військові літаки "Антонов" Ан-26 та Ан-32.
Камери спостереження зафіксували, як повітряні судна українського виробництва не розминулися на злітно-посадковій смузі. Обидва літаки отримали серйозні технічні пошкодження.
Чи є постраждалі внаслідок інциденту - не повідомляють.
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