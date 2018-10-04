Чи є постраждалі внаслідок інциденту - не повідомляють

У міжнародному аеропорту Хартума в Судані зіткнулися два військові літаки "Антонов" Ан-26 та Ан-32.

Камери спостереження зафіксували, як повітряні судна українського виробництва не розминулися на злітно-посадковій смузі. Обидва літаки отримали серйозні технічні пошкодження.

Чи є постраждалі внаслідок інциденту - не повідомляють.