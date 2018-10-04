Цель нападений на активистов Одессе - смещение Труханова - политолог [ Редактировать ]
Политолог Андрей Золотарев считает, что нападения на активистов являются частью плана по смещению Геннадия Труханова с поста градоначальника Одессы. Об этом эксперт пишет на своей страничке в "Фейсбук", сообщают "Українські новини".
Главный месседж эксперта состоит в том, что только путем нагнетания истерии в информационной среде, политические оппоненты могут сместить неугодного, но весьма популярного среди одесситов мэра.
Поддержка Геннадия Труханова составляет порядка 60%, напомнил политолог, поэтому у его противников нет шансов победить на выборах городского головы в 2019 году даже с помощью махинаций. Остается силовой и кровавый вариант, в котором активистам отводится роль "жертвенных ягненков" во имя революции.
Таким образом создается благоприятная почва для отстранения мэра "в ручном режиме". Отсюда и главный посыл, который заполонил все СМИ, мол, "мы теряем Одессу" и ее надо срочно спасать.
Такой вывод Андрей Золотарев сделал из массированной информационной атаки на мэра Одессы, имеющую все признаки хорошо организованной и продуманной акции.
- Свалить Труханова на выборах нереально, рейтинг поддержки одесского градоначальника за 60% исключает такой вариант. Поэтому остаётся только шить "государево дело" и пытаться сделать это руками правоохранительных органов. Однако сначала необходимо создать необходимую базу общественной поддержки, - пишет А. Золотарев.
В подтверждение выдвинутой версии политолог привел примеры манипуляций общественным мнением.
В частности, предполагаемых участников нападения на активиста Олега Михайлика грузинской национальности сразу же и без каких-либо доказательств связали с мэром Одессы. При этом абсолютно никто не вспоминает, что грузинский криминалитет массово нахлынул в Одесскую область после 2014 года, когда облгосадминистрацию возглавил Михаил Саакашвили.
- Признать этот факт обличителям Труханова мешает свойственная им "готтентотская мораль". Суть которой, если "патриот" съел "ватника", то в этом ничего предосудительного нет, а вот если "ватник" вдул "патриоту" то это преступление высшей меры. Например, в сети масса негативных материалов про муниципальную охрану в Одессе и почти ничего про такую же структуру, которая создана и работает в Днепре, - объяснил Андрей Золотарев.
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