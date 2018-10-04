В Раде приняли санкции против украинских телеканалов [ Редактировать ]
В четверг, 4 октября, Верховная Рада Украины приняла постановление №9157 об одобрении предложений по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций). Соответствующее решение поддержали 229 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.
Постановлением предлагается одобрить и внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложения по применению к юридическим лицам, приведенных в приложении 1 к постановлению, таких персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций):
- блокирование активов - временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;
- предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;
- приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств;
- аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности;
- запрет пользования радиочастотным ресурсом Украины;
- ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования;
- полный или частичный запрет совершения сделок с ценными бумагами, эмитентами которых являются лица, к которым применены санкции в соответствии с Законом Украины "О санкциях";
- запрет выдачи разрешений, лицензий Национального банка Украины на осуществление инвестиций в иностранное государство, размещение валютных ценностей на счетах и вкладах на территории иностранного государства;
- прекращение выдачи разрешений, лицензий на ввоз в Украину из иностранного государства или вывоз из Украины валютных ценностей и ограничение выдачи наличных по платежным картам, эмитированным резидентами иностранного государства;
- запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности;
- прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов, развлекательных программ с иностранными государствами и иностранными юридическими лицами;
- другие санкции, соответствующие принципам их применения, установленными законом "О санкциях".
В частности, предлагается ввести санкции в отношении телеканалов "112 Украина" и "NEWSONE" и еще ряда СМИ.
Ранее мы писали о том, что в Украине ввели санкции против транспортных фирм России.
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