В США скончался лауреат Нобелевской премии по физике в 1988 году Леон Макс Ледерман. Известный физик умер на 97 году жизни, сообщается на официальном аккаунте Национальной ускорительной лаборатории имени Энрико Ферми (Fermilab).

Леон Ледерман родился в 1922 году в Нью-Йорке в семье еврейских мигрантов из СССР. С 1978 по 1989 год ученый возглавлял Национальную ускорительную лабораторию имени Энрико Ферми в Иллинойсе.

Он открыл ряд элементарных частиц: мюонные нейтрино и антинейтрино, мюоний, антидейтрон, ипсилон-мезон и другие. В 1988 году он совместно с Мелвином Шварцем и Джеком Стейнбергером получил Нобелевскую премию по физике. В 1993 году Ледерман в соавторстве с журналистом Диком Тереси написал книгу о бозоне Хиггса под названием "Частица Бога: если Вселенная это ответ, то каков вопрос?".

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