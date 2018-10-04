В Крыму обрушился Керченский мост (фото, видео) [ Редактировать ]
Пролет строящейся железнодорожной части Керченского моста рухнул в воду при монтаже конструкций. Об этом сообщает "Крыминформ", ссылаясь на пресс-службу оператора транспортного перехода - ФКУ "Упрдор "Тамань".
"На морском участке строительства Керченского моста между Тузлинской косой и одноименным островом в процессе опускания на опоры один из железнодорожных пролетов накренился и упал в акваторию, на мелководье", - говорится в сообщении.
Предполагается, что инцидент произошел в результате технической неисправности одной из домкратных систем.
"Опоры Керченского моста не повреждены, несущая способность не нарушена. Само пролетное строение Крымского моста, оказавшееся в воде, извлекут из акватории кранами после необходимой подготовки. На место упавшего пролетного строения будет установлено новое. На это, по предварительным оценкам, понадобится 30-45 суток", - сообщили в ФКУ "Упрдор "Тамань".
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Ранее мы писали о том, что сильный шторм едва не разрушил Керченский мост.
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