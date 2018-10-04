Украина выслала из страны консула Венгрии [ Редактировать ]
Украина выслала консула Венгрии в Берегово (Закарпатская область). У него есть 72 часа для того, чтобы покинуть территорию страны. Об этом говорится на сайте МИДа.
"Послу Венгрии в Украине Эрно Кешкеню была вручена нота с информацией о том, что, согласно статьи 23 Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года ,в связи с деятельностью, несовместимой со статусом консульского должностного лица, консул консульства Венгрии в городе Берегово должен покинуть территорию Украины в течение следующих 72 часов", - заявила пресс-служба министерства.
МИД надеется, что Венгрия воздержится от недружественных шагов по отношению к Украине, а ее должностные лица - от нарушения украинского законодательства.
Ранее мы писали о том, что Украина потребовала от Венгрии отозвать своего консула.
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