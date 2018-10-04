В российском Санкт-Петербурге в административном здании на Межевом канале произошел взрыв. В результате инцидента один человек получил тяжелые травмы, получил тяжелые травмы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на росСМИ.

Контактный телефон Морского порта на момент выпуска новости не отвечает. Взрыв произошел 4 октября около 9 утра на третьем этаже здания администрации Росморпорта (Северо-Западный филиал).

Пришедший на работу сотрудник открыл деревянный ящик, после чего произошел взрыв. По неподтвержденным данным, мужчина получил серьезное ранение ноги. В ГУ МЧС по Петербургу от комментариев отказались, в ГУ МВД по городу лишь подтвердили факт ЧП, воздержавшись от раскрытия деталей случившегося.

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