Языковой закон: в Раде приняли решение [ Редактировать ]
В четверг, 4 октября, Верховная рада Украины поддержала за основу в первом чтении законопроект №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Об этом сообщает "РБК-Украина".
Из редакции под стенограмму была исключена норма о так называемых языковых инспекторах.
Проект направлен на регулирование порядка применения украинского языка как государственного в публичных сферах общественной жизни. Действие закона при этом не будет распространяться на язык религиозных обрядов и на сферу частного общения между лицами.
Закон, в частности, будет регулировать применение украинского языка как языка гражданства Украины, а также его применение в деятельности органов государственной власти, органов власти Автономной Республики Крым, органов местного самоуправления в Украине, государственных и коммунальных предприятий, учреждений и организаций, других субъектов хозяйствования государственной и коммунальной форм собственности.
Также предусматривается применение украинского языка в публичных сферах:
- в образовании и науке;
- в сфере культуры, на телевидении и радиовещании, в печатных средствах массовой информации, в книгоиздании и книгораспространении;
- в сфере электронных информационных систем;
- в сфере обслуживания потребителей;
- в сфере спорта, телекоммуникаций и почтовой связи, юридических услуг, здравоохранения, транспорта;
- при обозначении топонимов, в рекламе, при изготовлении вывесок и табличек;
- в деятельности общественных объединений, политических партий, субъектов хозяйствования частной формы собственности предоставлении информации об их товарах и услугах.
Также Рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса.
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