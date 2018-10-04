В четверг, 4 октября, Верховная рада Украины поддержала за основу в первом чтении законопроект №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Об этом сообщает "РБК-Украина".

Из редакции под стенограмму была исключена норма о так называемых языковых инспекторах.

Проект направлен на регулирование порядка применения украинского языка как государственного в публичных сферах общественной жизни. Действие закона при этом не будет распространяться на язык религиозных обрядов и на сферу частного общения между лицами.

Закон, в частности, будет регулировать применение украинского языка как языка гражданства Украины, а также его применение в деятельности органов государственной власти, органов власти Автономной Республики Крым, органов местного самоуправления в Украине, государственных и коммунальных предприятий, учреждений и организаций, других субъектов хозяйствования государственной и коммунальной форм собственности.

Также предусматривается применение украинского языка в публичных сферах:

в образовании и науке;

в сфере культуры, на телевидении и радиовещании, в печатных средствах массовой информации, в книгоиздании и книгораспространении;

в сфере электронных информационных систем;

в сфере обслуживания потребителей;

в сфере спорта, телекоммуникаций и почтовой связи, юридических услуг, здравоохранения, транспорта;

при обозначении топонимов, в рекламе, при изготовлении вывесок и табличек;

в деятельности общественных объединений, политических партий, субъектов хозяйствования частной формы собственности предоставлении информации об их товарах и услугах.

Также Рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса.