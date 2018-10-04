Этот тест может подсказать вам, в каком направлении двигаться по жизни. Просто выберите яблоко, и, быть может, вы найдете ответы на вопросы, которые давно тревожат.

Яблоко № 1

Вы человек искренний и прямолинейный. Вы всегда говорите то, что думаете, и горькую правду предпочитаете сладкой лжи. Тем не менее вы добрейшей души человек и никогда не таите зла на других. Вам приносят радость сущие пустяки, и вы поистине умеете радоваться жизни. Вы легко переживаете взлеты и падения. Ваше яблоко - твердое и сочное, будто только что сорванное с дерева.

Яблоко № 2

Вы полны сил и энергии. У вас веселый и игривый характер. Скука - ваш смертельный враг. Ваша жизнь полна интриг и приключений. Вы ловите кайф от непредсказуемости. Вы сами, так сказать, находите себе проблемы на голову. Однозначно вам посчастливилось вкусить сладкое яблоко в карамели, посыпанное орехами и шоколадом.

Яблоко № 3

Вы душа компании. С вами интересно проводить время. Вам присущ оптимизм и положительное отношение к жизни. Вы обладаете даром убеждения. Люди вам доверяют. Рядом с вами все ощущают себя комфортно и спокойно. Не стесняйтесь, берите хрустящий кусочек яблочного пирога, от которого остается теплое и сладкое послевкусие.

Яблоко № 4

Вы как скала, на которую можно положиться. Вы мыслите трезво, стойкий в своих убеждениях и взглядах на жизнь. Иногда люди воспринимают вашу сдержанность как застенчивость. Вы мало говорите и много думаете. Окружающие привыкли изливать перед вами душу, потому что знают точно: вы всегда выслушаете и поддержите. С такими, как вы, можно в огонь и в воду. Какое лакомство вам подходит? Горячий яблочный пунш - самое оно!

Яблоко № 5

Вы излучаете свет и радость. С вами чувствуешь себя весело и непринужденно. Вы любите приключения, и адреналина в крови у вас хоть отбавляй! Для вас очень важны детали: звук, запах, вкус, вид. Вы берете от жизни все и даже немного больше. Вам сам Бог велел таскать горячие оладьи прямо со сковороды!

Яблоко № 6

У вас хорошо развиты чутье и интуиция. Вы остроумны и проницательны. У вас, стоит отметить, отлично работает смекалка! Вы не сильно общительны, но, когда чувствуете себя в своей тарелке, вас уже не переговорить! У вас не только хорошо развит интеллект, но и отличное чувство юмора. Согласись, такое редко бывает. Вас ценят друзья, но вы не стремитесь стать душой компании. Ваша слабость - бокал яблочного вина с вкусным дорогим сыром.

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