Неизвестные сожгли 4 автомобиля на улице Черновола в Ривне около 4 утра. Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на представителя Главного управления Нацполиции в Ривненской области.

Он отметил, что около пятиэтажного дома неизвестные совершили поджог из-за которого сгорели автомобили Audi A8, Nissan QASHQAI, Toyota Camry и Аudi А6. Машины пострадали из-за позднего выявления загорания.

По данным источников один из автомобилей принадлежит судье Ривненского районного суда Михаилу Таргонию, еще один бывшему высокопоставленному сотруднику правоохранительных органов Ривненской области.

На днях в этом же городе подожгли автомобиль депутата.