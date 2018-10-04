В Ривне сожгли автомобиль судьи [ Редактировать ]
Неизвестные сожгли 4 автомобиля на улице Черновола в Ривне около 4 утра. Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на представителя Главного управления Нацполиции в Ривненской области.
Он отметил, что около пятиэтажного дома неизвестные совершили поджог из-за которого сгорели автомобили Audi A8, Nissan QASHQAI, Toyota Camry и Аudi А6. Машины пострадали из-за позднего выявления загорания.
По данным источников один из автомобилей принадлежит судье Ривненского районного суда Михаилу Таргонию, еще один бывшему высокопоставленному сотруднику правоохранительных органов Ривненской области.
На днях в этом же городе подожгли автомобиль депутата.
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