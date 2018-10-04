Венгрия решила выслать украинского консула в ответ на аналогичный шаг Киева. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление главы МИД Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, он вызвал посла Украины в Будапеште и сообщил ему, что у консула есть 72 часа для того чтобы оставить Венгрию в качестве пропорциональной ответа.

"Хотя мы хотим видеть нашего соседа демократическим, но наша внешняя политика не приносит положительных результатов. Украина продолжает обострять конфликт", - резюмировал политик в ходе пресс-конференции.

Ранее стало известно, что Украина выслала из страны консула Венгрии.