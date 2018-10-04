Какие напитки помогают при простуде [ Редактировать ]
Ни для кого не секрет, что при первых признаках простуды рекомендуется обильное питье. Употребление большого количества жидкости помогает вывести патогены и токсины из организма. Представляем вашему вниманию, топ-напитков, которые эффективнее всех помогают при простуде.
Теплое молоко с минеральной водой
Врачи рекомендуют употреблять этот напиток в равных пропорциях. Молоко и воду необходимо подогреть, но они не должны быть горячими. Если у человека сильное раздражение горла, то в напиток можно добавить небольшой кусочек сливочного масла.
Чай с эхинацеей
Это довольно известное противовирусное, противовоспалительное средство. Он укрепляет организм и поддерживать его в тонусе.
Напиток из шиповника
Именно напиток из шиповника рекомендуют употреблять при первых признаках простуды.Он содержит большое количество витамина C. Однако его нужно употреблять в разумных количествах, так как он обладает желчегонным и мочегонным эффектом.
Компот из сухофруктов
Сушеные фрукты сохраняют все необходимые микроэлементы и витамины, содержащиеся в свежих фруктах. Такой отвар способен активизировать иммунную систему для борьбы с вирусами.
Клюквенно-брусничный морс
По словам экспертов, он проявляет мочегонное и противовоспалительное действие, а также обладает бактерицидным свойством. В тех случаях, когда человеку нужно быстро согреться, незаменимым окажется глинтвейн.
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