4 октября, средние курсы доллара и евро упали по отношению к гривне в обменных пунктах украинских банков 4 октября.

Средний курс покупки наличного доллара, по сравнению с предыдущим днем, упал на 4,87 копейки до 27,9983 гривны, а средний курс продажи упал на 5 копеек - до 28,3227 гривны, за доллар, передает "Ліга.Финансы".

Максимальный курс покупки составил 28,12 гривны за доллар, минимальный курс продажи - 28,18 гривны.

Средний курс покупки евро упал на 24,97 копейки и составляет 32,1063 гривны, средний курс продажи упал на 20,1 копейки до 32,738 гривны за евро.

Продать евро дороже можно за 32,4 гривны, купить дешевле - за 32,5 гривны.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,5 копейки и составляет 3,876 гривны за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 2,7 копейки до 4,361 гривны.

Максимальный курс - 4,22 гривны за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,23 гривны.

Таблица средних и медианных курсов наличных валют в обменных пунктах 4 октября. Табл.: "Ліга.Финансы".

Примечательно, что НБУ на 4 октября опустил курс гривны на 4 копейки - до 28,32 гривен за доллар.