Год назад жительница Колумбии сделала татуировку под грудью, после чего в тело была занесена инфекция. Она затронула спинной мозг, спровоцировав выкидыш и инвалидность. Из-за этого 16-летняя колумбийка на всю жизнь останется прикованной к инвалидной коляске, пишет Mirror.

Издание сообщает, что подростку сделали откачку жидкости, которая скопилась вследствие занесения инфекции.

Также у девушки возникли проблемы с аппендиксом. На тот момент потерпевшая была беременна. Чтобы вылечится, девушка принимала большое количество препаратов, которые, в свою очередь, вызвали выкидыш.

В настоящее время семья собирает средства на лечение девушки, которой требуются дорогостоящие препараты.

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