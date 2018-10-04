В Днепре пенсионер по ночам бил машины (видео) [ Редактировать ]
В Днепре разоблачен хулиган, который по ночам ходил по городу и повреждал автомобили.
Им оказался 61-летний мужчина. Всего он повредил более 40 автомобилей, сообщает пресс-служба Нацполиции Днепропетровской области.
Заявления правоохранителям стали поступать еще с марта. Установить личность злоумышленника участковым офицерам удалось с помощью видеозаписи с камер наблюдения: пенсионер ночью выходил на улицу и бросал камень в лобовое стекло автомобиля. Когда срабатывала сигнализация - он убегал.
Сейчас полиция устанавливает причастность мужчины к другим эпизодам повреждения авто.
Сам пенсионер находится под наблюдением врачей и проходит психиатрическое обследование.
Ранее в Киеве пьяный водитель "Жигулей" носился по городу и бил машины.
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