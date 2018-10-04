Пенсионер ночью выходил на улицу и бросал камень в лобовое стекло автомобиля. Илл.: pixabay.com

В Днепре разоблачен хулиган, который по ночам ходил по городу и повреждал автомобили.

Им оказался 61-летний мужчина. Всего он повредил более 40 автомобилей, сообщает пресс-служба Нацполиции Днепропетровской области.

Заявления правоохранителям стали поступать еще с марта. Установить личность злоумышленника участковым офицерам удалось с помощью видеозаписи с камер наблюдения: пенсионер ночью выходил на улицу и бросал камень в лобовое стекло автомобиля. Когда срабатывала сигнализация - он убегал.

Сейчас полиция устанавливает причастность мужчины к другим эпизодам повреждения авто.

Сам пенсионер находится под наблюдением врачей и проходит психиатрическое обследование.

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