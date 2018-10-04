В селе Бзов Киевской области мужчина с топором напал на 70-летнюю женщину, которая занимается нетрадиционной медициной.

"Мужчина позвонил пожилой женщине, которая занимается нетрадиционной медициной, и попросил о медицинской помощи. Однако во двор нападающий зашел с топором и сообщил, что приехал не лечиться, а завладеть ее имуществом", - сообщает пресс-служба Нацполиции области.

Угрожая пенсионерке физической расправой, злоумышленник связал ей руки, шарил по комнатам, ища деньги. Затем снял с нее золотые украшения и скрылся в неизвестном направлении.

Полицейские задержали грабителя в Киеве, где он снимал жилье. Оказалось, что это 35-летний уроженец Раховского района Закарпатской области, который приехал в столицу на заработки.

Мужчина уже имел проблемы с законом. С 2015 года он разыскивается сотрудниками Тячевской полиции за нанесение тяжких телесных повреждений.

Открыто уголовное производство по статье "Разбой", ведется следствие.

До этогоо в Одесской области мужчина ограбил и заживо сжег пенсионерку.