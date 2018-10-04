Заробитчанин с топором напал на целительницу под Киевом [ Редактировать ]
В селе Бзов Киевской области мужчина с топором напал на 70-летнюю женщину, которая занимается нетрадиционной медициной.
"Мужчина позвонил пожилой женщине, которая занимается нетрадиционной медициной, и попросил о медицинской помощи. Однако во двор нападающий зашел с топором и сообщил, что приехал не лечиться, а завладеть ее имуществом", - сообщает пресс-служба Нацполиции области.
Угрожая пенсионерке физической расправой, злоумышленник связал ей руки, шарил по комнатам, ища деньги. Затем снял с нее золотые украшения и скрылся в неизвестном направлении.
Полицейские задержали грабителя в Киеве, где он снимал жилье. Оказалось, что это 35-летний уроженец Раховского района Закарпатской области, который приехал в столицу на заработки.
Мужчина уже имел проблемы с законом. С 2015 года он разыскивается сотрудниками Тячевской полиции за нанесение тяжких телесных повреждений.
Открыто уголовное производство по статье "Разбой", ведется следствие.
До этогоо в Одесской области мужчина ограбил и заживо сжег пенсионерку.
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