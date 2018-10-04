В Днепре сирота сбежала из больницы [ Редактировать ]
3 октября из детской областной больницы на Космической сбежала 16-летняя Авраг Анна Андреевна. Девушка самовольно ушла из отделения нефрологии около 12:30, пишет "Информатор".
Сообщается, что подросток живет на проспекте Богдана Хмельницкого в доме №49А. Анна учится на 2-м курсе ВПУ №17. Семьи у студентки нет, девушка - круглая сирота.
Приметы: рост 165 — 170 см, худощавого телосложения, темные волосы, стрижка под мальчика, на предплечье есть татуировка в виде абстракции. Анна была одета в красную куртку, синюю футболку и темно-синие джинсы. Полиция просит местных жителей города и области помочь в поисках подростка. Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении девушки, сразу же сообщите на линию "102".
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