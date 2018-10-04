Министр иностранных дел Украины Павел Климкин инициирует международное заседание для решения проблемы на украинско-польской границе.

"Павел Климкин инициирует проведение внеочередного заседания Украинско-польского межправительственного координационного совета по вопросам межрегионального сотрудничества (МКСМС)", - сообщает пресс-служба МИД Украины.

Накануне с просьбой о внеочередном созыве комиссии к министру обратился председатель Львовской облгосадминистрации Олег Синютка. Обращение связано с автомобильными очередями в пунктах пропуска на украинско-польской границе.

"Вызваны скопления автомобилей низким выполнением условий меморандума между Украиной и Польшей, который предусматривает, в частности, работу системы предварительного сообщения о возникновении чрезвычайных ситуаций на украинско-польской границе с целью обеспечения ритмичности пропускных операций", - отметили в МИД.

По информации ведомства, эта система определяет оптимальное количество транспортных средств, которые принимаются пограничными службами каждой из сторон за период одной смены.

В МИД напомнили, что на днях председатель Львовской ОГА также обратился к премьер-министру Украины и воеводам Подкарпатского и Люблинских Воеводств (Польша) с просьбой посодействовать в решении ситуации, сложившейся на границе.

Тем временем в Польшу не пускают сотни фур из Украины, а неделей ранее на украинско-польской границе во Львовской области образовались очереди в целом из 400 легковых и 460 грузовых автомобилей.