Ани Лорак и Лилия Подкопаева случайно встретились в Киеве (фото) [ Редактировать ]
Певица Ани Лорак и спортсменка Лилия Подкопаева, которые дружат уже много лет и являются кумами (Каролина крестила дочь Лилии) впервые за долгое время встретились в Киеве.
Не договариваясь, подруги случайно встретились в одном из ресторанов столицы, и вскоре спортсменка на радостях поделилась с фанатами в редким фото с Каролиной, отметив, что даже несмотря на редкие встречи их дружба только крепнет.
Сейчас им удается видеться намного реже - Лилия живет в Америке, а Ани часто бывает на гастролях в разных странах. Но на этот раз обе в одно время оказались в Киеве.
"Дружба не измеряется количеством звонков и встреч... Случилась встреча. Случайная, незапланированная и от того еще более трепетная и добрая. Ценить моменты до того, как они станут воспоминаниями", - подписала Лилия фото в Instagram.
Фото: instagram.com/liliyapodkopaeva_official
Случайная встреча произошла весьма кстати, так как, судя по всему, Ани Лорак разводится с неверным мужем.
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