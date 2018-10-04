Певица Ани Лорак и спортсменка Лилия Подкопаева, которые дружат уже много лет и являются кумами (Каролина крестила дочь Лилии) впервые за долгое время встретились в Киеве.

Не договариваясь, подруги случайно встретились в одном из ресторанов столицы, и вскоре спортсменка на радостях поделилась с фанатами в редким фото с Каролиной, отметив, что даже несмотря на редкие встречи их дружба только крепнет.

Сейчас им удается видеться намного реже - Лилия живет в Америке, а Ани часто бывает на гастролях в разных странах. Но на этот раз обе в одно время оказались в Киеве.

"Дружба не измеряется количеством звонков и встреч... Случилась встреча. Случайная, незапланированная и от того еще более трепетная и добрая. Ценить моменты до того, как они станут воспоминаниями", - подписала Лилия фото в Instagram.

Фото: instagram.com/liliyapodkopaeva_official

Случайная встреча произошла весьма кстати, так как, судя по всему, Ани Лорак разводится с неверным мужем.