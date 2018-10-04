Це парковка поруч із житловим будинком на вулиці Чорновола у Рівному

Чотири автівки преміум-класу вщент згоріли минулої ночі в Рівному. Одна з них належить місцевому судді, ще одна - колишньому правоохоронцю, який очолював райвідділлок поліції в "бурштиновому" краї. У поліції твердять, що це підпал, а палія зафільмували камери відоспостереження. Деталі історії знають наші кореспонденти.

Це парковка поруч із житловим будинком на вулиці Чорновола у Рівному. Елітний житловий комплекс. Цієї ночі тут палали автомобілі. Зараз це купа обвугленого металобрухту. Мешканці будинку розповідають їх розбудили звуки "вибухів" близько третьої ранку.

"Коли стало стріляти, то я подумав, що то якийсь салют хтось пускає. Але визирнув у вікно - побачив - люди бігають я вийшов і побачив, що горять машини. А яка перша загоріла - я не знаю. Тут кругом машини стоять. - Камери спостереження? - Да, є", - говорить Михайло, житель Рівного

Будинок, біля якого сталася пожежа, обладнаний камерами відеоспостереження.

Цей запис нам дали його мешканці. У момент займання - на парковці десятки автівок. Загорілося під однією з них.

А це вже кадри самої пожежі. На місце прибули вогнеборці - палають одночасно чотири автівки.

"Слідство встановило, що це був підпал автомобіля Ауді. В нас є встановлено, що це невідома особа поки що. Ми пропрацьовуємо, хто це може бути", - говорить Антон Крук, начальник відділу комунікації ГУ НП у Рівненській області.

Вщент згоріло дві автіки - "Ауді А-8" та "Нісан Кашкай". Ще дві машини вогонь дуже пошкодив. Одна з них - Тойота Кемрі - належить судді Рівненського районного суду. Служитель Феміди не пов'язує подію зі своєю професійною діяльністю.

"Транспорт, яким я користуюся, він у мене і у власності, ну вигоріла повністю ліва частина. Відносно можливості відновлення - це вже питання до експертів, до спеціалістів. є зафіксовано момент початку возгорання, де чітко видно, що розпалювалося з сусідніми машинами. Тобто, якби адресно відносно мене як судді вчинялися якісь такі дії, то я думаю, що іншим би чином діяли", - говорить Михайло Таргоній, власник пошкодженого автомобіля, суддя Рівненського районного суду.

Власник найдорожчої автівки "Ауді А-8" колишній очільник Дубровицького райвідділу поліції. Ще на двох їздили вихідці з бурштинового краю. У поліції кажуть палія шукатимуть. Щоправда, у Рівному автівки горять мало не щотижня. З початку року поліція міста зареєструвала майже двадцять таких підпалів.