Сенат США визнав Голодомор в Україні [ Редактировать ]
Геноцидом українського народу" Голодомор 32-33 років сьогодні визнав Сенат США. Американські законотворці одностайним рішенням ухвалили двопартійну резолюцію.
Вона стала першим в історії правовим актом Конгресу США, який визнає Голодомор геноцидом. У резолюції також висловлені найглибші співчуття жертвам - тим, хто пережив Голодомор, та їхнім родинам.
Також міститься заклик розповсюджувати інформацію про голодомор, - з метою підвищення обізнаності у світі про штучну природу цієї трагедії.
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