Геноцидом українського народу" Голодомор 32-33 років сьогодні визнав Сенат США. Американські законотворці одностайним рішенням ухвалили двопартійну резолюцію.

Вона стала першим в історії правовим актом Конгресу США, який визнає Голодомор геноцидом. У резолюції також висловлені найглибші співчуття жертвам - тим, хто пережив Голодомор, та їхнім родинам.

Також міститься заклик розповсюджувати інформацію про голодомор, - з метою підвищення обізнаності у світі про штучну природу цієї трагедії.