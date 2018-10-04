Система Hyperloop отримала пасажирську капсулу [ Редактировать ]
Тим часом реальних рис крок за кроком набуває транспортна система, яка має стати альтернативою звичному транспорту. Першу пасажирську капсулу для системи Hyperloop представили в Іспанії.
Капсула з футуристичним інтер'єром має завдовжки 32 метри і важить 5 тонн. Такі "снаряди" мають рухатися у трубах системи зі швидкістю до 1200 кілометрів за годину.
Невдовзі нову капсулу збираються відправити на дороблення у Францію, а пізніше перевезуть у Сполучені Штати для використання на одній із перших трас Hyperloop у Каліфорнії. Саме цей штат планує вирішити транспортні проблеми, спричинені автівками, за допомогою нової системи.
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