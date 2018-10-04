У парламенті продовжили дію закону про особливий статус Донбасу, внесли зміни до статуту та запровадили розвиток української мови. Вже традиційно четвер у парламенті став багатим на гучні заяви та напружені голосування. Усі деталі - в матеріалі Ксенії Барвіненко.

271 за. Нардепи схвалили у другому читанні зміни до військового статуту. Тепер слова "Слава Україні- Героям Слава" стануть офіційним вітання збройних сил України та національної поліції. Далі взялися за продовження особливого статусу Донбасу. І хоча розгляд цього законопроекту не був запланований, документ внесли до порядку денного. І тут парламент розколовся на два табори.

"Я просто зачитаю, що тут в цьому законі написано. стаття третя, держава гарантує відповідно до закону про кримінальне переслідування притягнення до відповідальності учасників Донецької та Луганської областей, тобто амністія терористам які вбивають зараз наших хлопців", - говорить Юрій Левченко, народний депутат, позафракційний.

"Це закон не проти України, це закон проти РФ, це закон санкцій, давайте не дамо Росії спригнути із санкцій українськими руками, тому що Росія жодного дня не виконувала Мінськ закон про амністію це зовсім інший закон, але навіть коли до цього дойде проблемами амністію будуть приймати українськими суди а не бандити зі зброєю", - говорить Ірина Геращенко, заступник голови верховної ради України.

Не одразу вдалося домовитись депутатам і під час розгляду законопроектів про мову. У парламенті обговорювали одразу чотири документи. Здебільшого пропозиції у проектах схожі.

"Наша мета була захистити українську мову і утвердити, це дійсно дати змогу, щоб українці могли володіти своєю мовою, навчатися, щоб вона тут розвивалася", - говорить Михайло Головко, народний депутат, позафракційний.

"Саме цей законопроект визначає використання і застосування української мови як державної мови в Україні, всі ж інші мовні права різних груп людей, корінних народів, нацменшин вони містяться в інших законах України які ми не скасовуємо", - говорить Ірина подоляк, народний депутат, фракція "Самопоміч".

Втім не зважаючи на готовність депутатів розвивати мову, визначитись із кращим законопроектом вдалось не одразу. У фракції БПП відмовлялись від голосування, хоча були пропозиції до другого читання об'єднати їхній законопроект і комітетський 5670Д. І лише з 7мої спроби в парламенті знайшли голоси.

"Ми будем голосувати за цей закон який ви наполягяєте, ми зі своєї сторони на другому читанні будемо наполягати на врахування всіх правок, щоби недолугі речі з цього закону викинути", - говорить Ігор Гринів, народний депутат, фракція "Блок Петра Порошенка".

Законопроект 5670Д запроваджує обов'язкове використання української мови у всіх сферах: влада, армія, суди, освіта, кіно та телебачення, друковані та електронні ЗМІ, книговидавництво, медицина.

За порушення штраф - від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів. Контролювати ж дотримання закону має Національна комісія зі стандартів державної мови та інститут Уповноваженого із захисту державної мови.

Новоствореним органом планують замінити Центр української мови та Термінологічний центр української мови. Зараз документ направили на доопрацювання, депутати мають подати правки до законопроекту, тож його зміст може суттєво змінитися.