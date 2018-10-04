Убийство полковника СБУ: обвиняемой вынесли приговор [ Редактировать ]
Ильичевский районный суд Мариуполя приговорил к 12 годам лишения свободы жительницу Донецка Юлию Прасолову за убийство полковника контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) Александра Хараберюша.
"Сейчас приговор получила непосредственная исполнительница преступления, на очереди заказчики и кураторы организации этого дерзкого убийства", - сообщает пресс-служба СБУ.
Глава СБУ Василий Грицак сообщил, что его ведомство знает, где находится организатор убийства.
"Мы хорошо знаем где находится тот, кто готовил убийство нашего побратима - "руководитель""Центра спецопераций МГБ "ДНР" Василий Евдокимов по прозвищу "Ленин". Пусть ждет. Или скамья подсудимых по украинскому законодательству, или безымянный мавзолей в окрестностях Донецка, поскольку для россиян он уже отработанный материал", - цитирует Василия Грицака пресс-служба СБУ.
Напомним, утром, 31 марта 2017 года, автомобиль с сотрудником СБУ взорвался в Центральном районе Мариуполя. В СБУ сообщили, что погибший - полковник Александр Хараберюш.
В прокуратуре области открыли уголовное дело по статье "Теракт".
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