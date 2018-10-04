Украина временно, с 2 по 6 октября, остановила импорт природного газа по словацкому маршруту в связи с ремонтом газопровода.

Согласно план-графику проведения комплексов планово-профилактических и ремонтных работ, они выполняются на второй нитке газопровода "Долина-Ужгород-Госграница", в частности, на компрессорных станциях (КС) "Долина", "Росош", КС-1 и КС-2 "Ужгород", передает "Интерфакс-Украина", со ссылкой на данные "Укртрансгаза".

В связи с этим, суммарное поступление газа по импорту 2 октября снизилось до 12,767 миллиона кубометров по сравнению с 36,08 миллиона кубометров 1 октября. Соответственно сократилась суточная закачка в подземные хранилища газа.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны. Сам "Нафтогаз Украины" тем временем повысил на октябрь цены на природный газ.