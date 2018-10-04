Вечером 4 октября в Киеве образовались многочисленные пробки на дорогах.

Согласно данным сервиса Google Maps, на правом берегу столицы пробки возникли на Подоле, Куреневке, Оболони, Печерске, Лукьяновке, и на Большой Окружной дороге - в районе "Теремков".

Пробки наблюдаются на Голосеевском проспекте, проспекте Валерия Лобановского, бульваре Дружбы народов, бульваре Тараса Шевченко, Крещатике, Набережном шоссе, проспекте Победы, улице Вадима Гетьмана, Воздухофлотском проспекте.

Также образовались заторы в районе станций метро "Площадь Льва Толстого", "Дружбы Народов", "Нивки", "Берестейская", "Академгородок".

Ко всему, движение осложнено на мосту Метро и при выезде на Северный мост со стороны "Почайной".

На левом берегу Киева пробки наблюдаются в районе станций метро "Дарница", "Бориспольская", на Позняках и в районе Дарницкой площади.

Илл.: google.com.ua/maps

Несколькими днями ранее на Бориспольской трассе перевернулся грузовик, из-за чего образовалась километровая пробка.