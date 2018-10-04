Пробки в Киеве парализовали движение (карта) [ Редактировать ]
Вечером 4 октября в Киеве образовались многочисленные пробки на дорогах.
Согласно данным сервиса Google Maps, на правом берегу столицы пробки возникли на Подоле, Куреневке, Оболони, Печерске, Лукьяновке, и на Большой Окружной дороге - в районе "Теремков".
Пробки наблюдаются на Голосеевском проспекте, проспекте Валерия Лобановского, бульваре Дружбы народов, бульваре Тараса Шевченко, Крещатике, Набережном шоссе, проспекте Победы, улице Вадима Гетьмана, Воздухофлотском проспекте.
Также образовались заторы в районе станций метро "Площадь Льва Толстого", "Дружбы Народов", "Нивки", "Берестейская", "Академгородок".
Ко всему, движение осложнено на мосту Метро и при выезде на Северный мост со стороны "Почайной".
На левом берегу Киева пробки наблюдаются в районе станций метро "Дарница", "Бориспольская", на Позняках и в районе Дарницкой площади.
Илл.: google.com.ua/maps
Несколькими днями ранее на Бориспольской трассе перевернулся грузовик, из-за чего образовалась километровая пробка.
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