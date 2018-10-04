"Беременная" Настя Каменских озадачила поклонников (фото) [ Редактировать ]
Украинская певица Настя Каменских озадачила поклонников новым фото в Instagram. На снимке девушка позирует в красном купальнике и без макияжа, а фото подписала словами "когда ты абсолютно счастлива".
Фото: instagram.com/kamenskux
Фанаты начали публиковать свои мысли, от чего Настя счастлива. С одной стороны, многие пользователи начали утверждать, что невозможно быть "абсолютно счастливой" не имея при этом мужа и детей.
Вторая часть поклонников утверждает, что все наоборот - мол, у Насти есть Потап, а такие счастливые глаза могут быть у беременной:
Илл.: bzns.media
До этого Настя очень удивила фанатов прозрачным платьем.
по теме
Настя Каменских без белья сразила поклонников (фото)
Новое фото украинской певицы Насти Каменских вызвало обширные дискуссии среди фанатов
"Больше ботокса": Ани Лорак сравнили с подругой мужа (фото)
Ани Лорак вызвала волну критики опубликовав неоднозначное фото
Светлана Лобода показала "шикарную грудь" (фото)
Певица Светлана Лобода восхитила фанатов эротическим фото
"Жертва пластических хирургов": поклонники раскритиковали Ани Лорак (фото)
Поклонники также заметили, что на руке исполнительницы нет обручального кольца
"Как ондатра": Настю Каменских раскритиковали за фото в купальнике
Украинская певица Настя Каменских похвасталась фигурой в купальнике