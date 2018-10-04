Украинская певица Настя Каменских озадачила поклонников новым фото в Instagram. На снимке девушка позирует в красном купальнике и без макияжа, а фото подписала словами "когда ты абсолютно счастлива".

Фото: instagram.com/kamenskux

Фанаты начали публиковать свои мысли, от чего Настя счастлива. С одной стороны, многие пользователи начали утверждать, что невозможно быть "абсолютно счастливой" не имея при этом мужа и детей.

Вторая часть поклонников утверждает, что все наоборот - мол, у Насти есть Потап, а такие счастливые глаза могут быть у беременной:

Илл.: bzns.media

До этого Настя очень удивила фанатов прозрачным платьем.