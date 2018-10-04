Верховная Рада не поддержала лишение неприкосновенности депутата Сергея Дунаева [ Редактировать ]
А Генеральный прокурор сегодня выступал перед нардепами. Просил лишить неприкосновенности Сергея Дунаева. Генпрокуратура обвиняет его в недостоверных сведениях в электронной декларации. Речь идет о нескольких компаниях, где парламентарий - по данным ГПУ - имеет активы.
"Наразі я прошу зняти тільки депутатську недоторканість для того, щоб перевірити чи дійсно був умисел у народного депутата спеціально внести неправі відомості в його декларацію", - говорит Юрий Луценко, генеральный прокурор Украины.
В конечном итоге нардепы не поддержали снятие депутатской неприкосновенности с коллеги. "За" проголосовали лишь 125 парламентариев. Что касается ходатайства Генпрокурора, то вот как сам Дунаев его прокомментировал.
"У нас есть только единственный орган, это НАЗК, который имеет право проводить проверку деклараций чиновников, и что касается лично меня я считаю что за 2017 год сделаны выводы НАЗК и я подал исправленную полностью все декларацию с теми юрлицами, которым принадлежат материнские компании и это есть заключение НАЗК", - говорит Сергей Дунаев, народный депутат.
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