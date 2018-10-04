Решение народных избранников - продлить еще на год действие закона об особом статусе Донбасса - прокомментировали и в Евросоюзе, и в Вашингтоне. В своих оценках дипломаты были единодушны.

Украина снова подтвердила свою приверженность Минским соглашениям. Так отреагировали на пролонгацию закона об "особом статусе" Донбасса в Брюсселе. В официальном заявлении Европейской службы внешних связей отметили: выборы, которые намерены провести 11 ноября в так называемых ЛНР и ДНР, - незаконны. Повлиять на боевиков - призвали Россию.

Аналогичный посыл содержался в заявлении американского посольства в Украине. В Вашингтоне приветствуют сегодняшнее голосование в Раде. И подчеркивают - Украина свою часть работы по мирному урегулированию выполняет. А вот Россия прогресс не демонстрирует.

В том, что следующий шаг за Москвой, - уверен и спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. Россия должна прекратить огонь, вывести войска, провести обмен пленными. В то же время Волкер разочарован тем, что не все политические деятели поддержали продление действия закона.

Прокомментировали решение украинских парламентариев и во французском МИДе. В Париже заявили - это доказательство готовности Украины выполнять Минские соглашения. И напомнили: выборы в ОРДЛО, которые противоречат украинскому законодательству, будут считаться недействительными.