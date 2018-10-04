Фракции еще долго не могли договориться

Еще одно важное решение народных избранников. Ради него спикер даже продлил утреннее заседание и призвал парламентариев - проголосовать до обеда. Речь идет о языковом законе.

Впрочем, фракции еще долго не могли договориться. Какой документ поддержали в итоге и как нардепы будут развивать украинский язык? Расскажет Ксения Барвиненко.

Сразу четыре законопроекта о языке вынесли на рассмотрение нардепов. Впрочем по большей части предложения были идентичны.

"Наша мета була захистити українську мову і утвердити, це дійсно дати змогу, щоб українці могли володіти своєю мовою, навчатися, щоб вона тут розвивалася", - говорит Михаил головко, народный депутат, внефракционный.

Ирина Подоляк, народный депутат, "Самопомич""Саме цей законопроект визначає використання і застосування української мови як державної мови в Україні, всі ж інші мовні права різних груп людей, корінних народів, нацменшин вонги містяться в інших законах україни які ми не скасовуємо", - говорит Ирина Подоляк, народный депутат, "Самопомич".

А вот в оппозиции считают такие законопроекты спекуляцией, утверждают - это спровоцирует раскол в обществе.

"Вже всі знають коли влада починає спекулювати на мовних питаннях чекай біди або виборів, якби керівники країни вміли працювати вони б шукали шляхи виїходу країни з кризи або економіку, а ці не можут але уже хочуть залишитись при владі і що вони роблять продовжують алі розколювати суспільство та призначати внутрішніх ворогів", - говорит Александр Вилкул, народный депутат, "Оппозиционный блок".

Отказывались голосовать и во фракции БПП, хотя были предложения ко второму чтению объединить их законопроект и комитетский - 5670-Д. И только с седьмой попытки, под угрозой остаться без обеда, в парламенте нашли голоса.

"Ми будем голосувати за цей закон який наполягяєте, ми зі своєї сторони на другому читанні будемо наполягати на врахування всіх правок, щоби недолугі речі з цього закону викинути", - говорит Игорь Гринив, народный депутат, фракция "Блок Петра Порошенко".

Законопроект предусматривает обязательное использование украинского языка во всех сферах: госструктуры, армия, суды, образование, кино и телевидение, печатные и электронные СМИ, книгоиздательство, медицина.

За нарушение штраф - от 200 до 500 необлагаемых минимумов. Контролировать же соблюдение закона будут Нацкомиссия по стандартам государственного языка и институт Уполномоченного по защите государственного языка. Новосозданными органами планируют заменить Центр украинского языка и Терминологический центр украинского языка. Сейчас документ направлен на доработку, депутаты должны подать правки, а его содержание может существенно измениться.

Принятие в первом чтении законопроекта об украинском языке приветствовал Президент. Петр Порошенко убежден, что новый закон будет способствовать европейским стандартам в отношении к правам нацменьшинств и объединять общество.

Он также подчеркнул - после того, как Конституционный Суд признал нелегитимным закон о языках 2012 года, возникла необходимость в принятии нового документа.

"Це справа парламенту. Мені шкода, що багато хто з депутатів у сьогоднішній дискусії насправді дбав не про мову, а про піар на мові. Думав не про те, як підтримати українську, а як принизити своїх політичних опонентів. Тим не менше, я вітаю ухвалення закону в першому читанні. Розраховую на те, що до другого читання депутати підготують збалансований проект, який з одного боку, потужно підтримає конституційний державний статус української, а з іншого - відповідатиме європейським стандартам".