Дело Ефремова: все обвинения являются безосновательными – адвокаты [ Редактировать ]
В Старобельске Луганской области - снова слушали дело Александра Ефремова. Судьи решали отпускать ли его на поруки или оставить в СИЗО. Напомню, Ефремова арестовали 30 июля 2016 года.
Обвиняют, в частности, в посягательстве на территориальную целостность Украины. Меру пресечения избирали уже 12 раз. И всегда продлевали содержание под стражей еще на два месяца. Что решил суд - знают наши корреспонденты.
В СИЗО Александр Ефремов находится уже 2 года и 2 месяца. За это время было 160 судебных заседаний. Ефремова обвиняют сразу по нескольким статьям.
"Стаття 110 це посягання на тер цілісність, ст 111- це державна зрада, ст 258 це сприяння діяльності терористичної організації і також це ст 341 це організація та пособництво в захоплення адмін приміщення на території Луганської області", - говорит Павел Кожуховский, прокурор Генпрокуратуры.
Третий день в Старобельском суде адвокаты вспоминают события весны 2014, когда была провозглашена так называемая ЛНР. Анализируют показания 80 свидетелей. И настаивают: они - несостоятельны. Многие не были даже знакомы с Ефремовым.
"Свидетель Веригина показывает я не чула від Єфремова про підтримку референдуму. Александр Сергеевич вот именно по событиям 22 сентября именно выступал в роли миротворца и призывал к тому, чтобы остановить мародерство и насилие", - говорит Евгений Солодко, защитник Александра Ефремова.
Защитники обращают внимание и на состояние здоровья подозреваемого. Зачитывают заключение израильских врачей.
"Наявність ряду захворювань Олександра Сергійовича, може призвести до подальшого істотного погіршення стану здоров'я, до збільшення ризику розвитку нових серцево - судинних захворювань", - говорит Андрей Смирнов, защитник Александра Ефремова.
За более чем два года с момента ареста подозрение по основным статьям обвинения не оглашено до сих пор.
"За два года и 2 месяца ни прокуратура, ни суд ни одного факта совершения с моей стороны правонарушения приведено не было. Оно было сфабриковано против меня в течение одних суток. 8-9 декабря 2016 года. 17 томов. Ну любому здравомыслящему человеку было бы понятно, что сфабриковать за одни сутки дело, в которых пять статей, из них там измена, государств измена, изменение территорий, создание ЛНР и. т. д - ну это просто невозможно", - говорит Александр Ефремов.
Коллеги Ефремова заявили, что готовы взять его на поруки.
"Абсолютно переконаний з одного боку в невинуватості Олександра Сергійовича Єфремова, а з іншого боку в готовності суворо дотримуватися всіх процесуальних норм, пов'язаних з проведенням цього суду", - говорит Юрий Мирошниченко, народный депутат Украины.
Останется ли Александр Ефремов под арестом еще на два месяца - пока неизвестно. Свое решение судьи огласят завтра.
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