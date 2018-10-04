Новое приветствие для военных и особый статус для Донбасса еще на год. В Верховной Раде сегодня принимали законодательные решения с рекордной скоростью. И в большинстве случаев - голосования были позитивными.

О первых ключевых решениях - далее в материале.

С утра в Раде нардепов полный зал, а повестка расписана так плотно, что и в кулуары не выйдешь. Не затягивая с обсуждениями, приступают к первому законопроекту - меняют устав армии и полиции. Теперь никакого "Здравия желаю!" и "Товарищ генерал". Только "Слава Україні, и "пане і пані".

"Пропонується внести зміни в статути Збройних сил і імплементувати вітання " Слава Україні, героям слава" як базові вітання під час проходження служби. Більшість правок, які враховані, стосуються виключння терміну "товарищ" з будь-яких вітань і залишення виключно "пан, пані", - говорить Иван Винник, народный депутат, секретарь комитета Вр по вопросам нацбезопасности.

В едином порыве документ поддержали.

"Я вважаю, це важливий символічний акт і важлива символічна дія українського парламенту", - считает Андрей Парубий, председатель Верховной Рады Украины.

Дальше - неотложный президентский законопроект о продлении особого статуса на Донбассе еще на год.

Ирина Геращенко, вице-спикер Верховной Рады Украины"Зараз мова іде про суто технічну пролонгацію дії закону, якйи також не вступить в дію, якщо Російська Федерація не зробить кроки по виконання безпекового, гуманітраного, економічного блоку Мінських угод", - говорить Ирина Геращенко, вице-спикер Верховной Рады Украины.

"Від наших західних партнерів ми почули достатньо запевнень, що пролонгація дії цього закону є важливим інстурментом для продовження і збільшення консолідованого міжнародного тиску на Кремль", - говорит Максим Бурбак, народный депутат, "Народный фронт".

"Ми підтримуємо цей закон тому, що він надає шанс Україні на мир. Це надія на мир для всієї держави, дипломатичний шлях вирішення того конфлікту, який все населення України вважає головним рішення для країни. Крім того ми вважаємо, що для того, щоб повернути територію України ми повинні проводити прямі переговори з усіма конфліктуючими сторонами, не ховатись за посередництвом, виходити чесно і офіційно для того, щоб повернути мир в державі", - говорит Юрий Бойко, глава фракции "Оппозиционный блок".

Без долгих обсуждений документ тоже принимают в зале, правда - без голосов "Самопомочи", "Батькивщины" и радикалов.

"Дві загрози, які несе цей закон - амністія тих, хто вбивав наших хлопців, хто катував і продовжує катувати, і порушує всі закони не тільки України, а і просто людяності, а друге - для мене це великий крок назад. Ну як після того, як ми визнаємо території окупованими ти можеш повертати цим територіям спеціальний статус", - говорить Елена Сотник, народный депутат, "Самопомич".

"Цей закон носить найключовішу ваду, як і мінські домовленості; вибори проводяться до того моменту, як кордон береться під контроль укр сторони. Про які вибори може іти мова, якщо кордон залишається кордоном для пропуску військової техніки, збройних формувань, бандформувань, наркотрафіку", - говорит Сергей Соболев, народный депутат, "Батькивщина".

После военного блока в Раде должен был быть языковой час. Но и тут что-то пошло не так - решили сначала разобраться с телеканалами. Речь о "Ньюзван" и "112", нардепы своим голосованием попросили СНБО проверить их контент.

"Я не голосував., це не є питання парламенту, у нас є нацрада з питань телебачення, у нас є суд, давайте туди подавайте, розглядайте, але це не питання українського парламенту. І взагалі, історія зі ЗМІ - ми маєм бути такими обережними", - говорит Алексей Гончаренко, народный депутат, Блок Петра Порошенко.

"Це звернення, це не заборона - давайте спростуємо міф, це не заборона діяльності цих каналів, це звернення Верховної Ради до уповноваженого органу, комісії з питань телебачення і радіомовлення для того, щоб вони більш ретельно придивилися до тієї інформації, яка лунає в ефірах "Ньзван" і "112", - говорит Татьяна Острикова, народный депутат, "Самопомич".

"Парламент залучають до участі в передвиборчій кампанії президента. Всі ці політичні речі, починаючи від військового привітаня, так звані закони про мову, закриття телеканалів, все це - передвиборча кампанія президента. Волни намагаються врятувати падаючий рейтинг влади і намагаються відволікти увагу суспільства від тих економічних провалів, тарифів, цін, мізерних пенсій, війни на Сході, всього цього, що дійсно турбує людей", - говорит Юрий Бойко, глава фракции "Оппозиционный блок".

Ну, а уже после этих голосований - приступили к языковым вопросам. На рассмотрении - четыре законопроекта, правда, прежде чем перейти к бурной дискуссии - нардепы сходили на перерыв.