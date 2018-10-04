Власти Нидерландов обвинили Россию в попытке кибератаки против Организации по запрещению химического оружия. И сообщили о высылке четырех российских граждан, которые пытались взломать сеть штаб-квартиры этой организации в Гааге.

В МИД страны для объяснений - вызван российских посол. Все подробности у Татьяны Логуновой.

И попытка кибератаки, и, собственно, сама высылка россиян были еще в середине апреля. Но детали этой операции власти Нидерландов сообщили журналистам только сегодня. На специальной пресс-конференции - при участии министра обороны и руководителя службы военной разведки страны.

"Мы собрали вас сегодня, чтобы рассказать, как нам удалось предотвратить кибератаку, которую проводила в Нидерландах российская военная разведка ГРУ. Наши спецслужбы смогли помешать этой атаке, и четверо сотрудников российской разведки были депортированы из страны в тот же день", - говорит Анк Бейлевельд, министр обороны Нидерландов.

На пресс-конференции показали фотографии и копии дипломатических паспортов выдворенных россиян. По данным нидерландских властей, все четверо - Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Олег Сотников и Алексей Минин - являются сотрудниками ГРУ.

Они прибыли в Нидерланды 10 апреля, а 13 - припарковались возле штаб-квартиры Организации по запрету химического оружия и попытались с помощью новейшего оборудования взломать ее компьютерную сеть. Эта организация - помимо всего прочего - занимается расследованием дела Скрипалей и химических атак в Сирии.

"Целью данной операции ГРУ была беспроводная сеть организации по запрещению химического оружия - ее взлом и заражение", - говорит Онно Эйхелсхейм, руководитель службы военной разведки Нидерландов.

Кроме того, спецслужбы королевства изъяли электронное оборудование хакеров - мобильные телефоны и ноутбуки. И один из компьютеров, по данным голландских силовиков, использовался, чтобы получить несанкционированный доступ к материалам международного расследования авиакатастрофы Боинга "Малайзийских авиалиний" на Донбассе.

Обвинения Нидерландов - прокомментировали и британцы, которые помогли предотвратить кибератаку. Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил - это еще одно подтверждение причастности Москвы к отравлению Скрипалей. И пообещал обсудить с партнерами новые санкции против России.