Снизить аварийность на дорогах хотя бы на треть. Такие задачи поставил перед чиновниками глава правительства Владимир Гройсман. Об этом премьер заявил на специальном совещании по безопасности в Каменец-Подольском. Гройсман также проинспектировал ход работ на трассе Житомир-Черновцы.

Строительство дороги стартовало в апреле и близится к завершению. Эта трасса одна из наиболее значимых для страны, отметил премьер.

"Ми зараз будуємо дороги по всій країні. І питання безпеки на дорогах є дуже актуальним. Наше завдання сьогодні, окрім того, що ми будуємо дороги формувати безпечне середовище для водіїв. Це питання дуже складне, а ле переконаний в тому, що вирішення цих проблем щорічно дасть нам можливість зберегти життя українських громадян", - говорит Владимир Гройсман, премьер-министр Украины.