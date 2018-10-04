Владимир Гройсман призвал снизить аварийность на дорогах [ Редактировать ]
Снизить аварийность на дорогах хотя бы на треть. Такие задачи поставил перед чиновниками глава правительства Владимир Гройсман. Об этом премьер заявил на специальном совещании по безопасности в Каменец-Подольском. Гройсман также проинспектировал ход работ на трассе Житомир-Черновцы.
Строительство дороги стартовало в апреле и близится к завершению. Эта трасса одна из наиболее значимых для страны, отметил премьер.
"Ми зараз будуємо дороги по всій країні. І питання безпеки на дорогах є дуже актуальним. Наше завдання сьогодні, окрім того, що ми будуємо дороги формувати безпечне середовище для водіїв. Це питання дуже складне, а ле переконаний в тому, що вирішення цих проблем щорічно дасть нам можливість зберегти життя українських громадян", - говорит Владимир Гройсман, премьер-министр Украины.
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