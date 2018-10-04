4 октября мировые цены на нефть эталонных марок упали более чем на 2 доллара, отыграв рост котировок, произошедший накануне.

Цена декабрьских фьючерсов на марку Brent на лондонской бирже ICE Futures на 2,12 доллара (2,46%) до 84,17 доллара за баррель, пишет "Корреспондент".

Стоимость нефти WTI с поставкой в ноябре на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) упала на 2,49 доллара (3,26%) - до 73,92 доллара за баррель.

До этого цены на нефть рекордно выросли, преодолев планку в 86 долларов за баррель впервые за четыре года. Это произошло несмотря на стремительный рост запасов "черного золота" в США.