"Динамо" - "Яблонец": до матча второго тура группового раунда "Лиги Европы" осталось меньше часа.

До стартового свистка остается около 40 минут. Трибуны местного стадиона "Стржельнице" пока не заполнены. Но возле касс стадиона скопились несколько тысяч человек. Наставники обеих команд уже определились со стартовым составом, сообщают "Подробности".

Состав "Динамо" Киев:

71 – Денис Бойко (вратарь) 94 – Томаш Кенджора 26 – Никита Бурда 44 – Томаш Кадар 23 – Йосип Пиварич 29 – Виталий Буяльский 5 – Сергей Сидорчук (капитан) 19 – Денис Гармаш 9 – Николай Морозюк 15 – Виктор Циганков 41 – Артем Беседин

Со стартовым составом определился и визави Хацкевича - Петр Рада.

Состав "Яблонец" Яблонец над Нисоу:

30 – Влаштимиль Грубы (вратарь) 26 - Томаш Голеш 2 – Девид Говорка 13 – Дэвид Лишка 5 – Матей Ганоусек 3 – Томаш Хюбшман 7 – Якуб Поважанец 10 – Микал Травник 8 – Лукаш Масопуст 25 – Владимир Йовович 19 - Ян Храмоста

Главный судья - Себастьен Дельферьер. Помощники - Ив де Нев и Жо де Вейрдт. Судейская коллегия из Бельгии.

Перед матчем команда "Динамо" провела ночную тренировку на этом же стадионе, а ее тренер Александр Хацкевич уже поделился с журналистами своими мыслями перед игрой и рассказал о кадровых потерях киевлян.