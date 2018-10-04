Кортеж президента Польши Анджея Дуды сбил девятилетнего ребенка, который на самокате переезжал по пешеходному переходу.

Президентская колонна ехала по Освенциму и замедлилась, когда увидела мальчика, который ехал на самокате через пешеходный переход. Когда колонна снова начала двигаться, второй мальчик на самокате врезался в третью машину колонны, после чего поднялся на ноги и начал убегать, сообщает "Корреспондент" со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что скорость машин была маленькая. Офицеры подошли к мальчику, который был сильно испуган, провели осмотр и вызвали скорую. Ребенка отвезли в районную больницу в Освенциме для наблюдения.

Пресс-секретарь президента Польши сообщил, что "контакт ребенка с автомобилем был "очень мягким".

После окончания медицинского осмотра ребенок покинул больницу - родители забрали его домой. Президент Дуда планирует встретиться с ним.

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