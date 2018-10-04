"Ворскла" - "Спортинг": результат матча Лиги Европы [ Редактировать ]
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В поединке второго тура Лиги Европы полтавская "Ворскла" на своем поле принимала португальского гранда - "Спортинг".
Бронзовый призер чемпионата Украины по футболу не являлся фаворитом поединка, впрочем, это все было только на бумаге. А на деле оказалось иначе: первым счет в поединке открыл именно коллектив из Полтавы. Владислав Кулач красивым ударом в дальний угол ворот заставил вздрогнуть местных болельщиков.
Быстрый гол и активная игра команды Василия Сачко на чужой половине поля обескуражили лиссабонскую команду. Игроки португальского клуба сумели создать по-настоящему опасный момент лишь в конце первого тайма, однако после удара Нани украинский голкипер сумел переправить мяч на угловой.
Вторая половина игры ознаменовалась попытками "Спортинга" установить контроль над игрой. В последние 15 минут португальцы устроили нашествие на ворота украинской команды, чего последние не выдержали. Пропустив первый мяч в компенсированное время, полтавчане всеми силами побежали вперед, за что были во второй раз наказаны.
Всего каких-то пару минут отделило "Ворсклу" от исторической победы и сенсации, но очки обидно ускользнули из рук команды Сачко. Следующий поединок украинская команда проведет на выезде против азербайджанского "Карабаха", замыкающего квартет Е.
"Ворскла" - "Спортинг" 1:2 (1:0)
Голы: Кулач (10) - Монтеро (90), Кабрал (90+3).
"Ворскла": Шуст, Артур, Даллку, Пердута, Чеснаков, Шарпар, Ребенок, Скляр, Кравченко (Габелок 84), Коломоец, Кулач (Сергийчук 62).
"Спортинг": Сален, Пинту, Коатес, Джефферсон, Гаспар, Фернандеш, Петрович (Кабрал 70), Нани, Акунья, Диаби (Рафаэль 70), Мане (Монтеро 58) Тренер: Жозе Пезейру.
Предупреждения: Артур (8).
Днем ранее завершились поединки группового раунда Лиги чемпионов. Так, "Барселона" и "Тоттенхэм" устроили голевую феерию в Лондоне, команда Евгения Коноплянки пожаловала в гости к московскому "Локомотиву", а ПСЖ разбил в пух и прах дебютанта турнира - "Црвену Звезду".
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