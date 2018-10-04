В Чехии на стадионе "Стржельнице" стартовал матч второго тура группового раунда "Лиги Европы" между киевским "Динамо" и местным "Яблонцем".

Уже в первые минуты "Динамо" отправило в ворота соперника два гола:

На 8-й минуте гол забил Виктор Циганков, на 13-й - Денис Гармаш прицельным ударом отправил мяч в нижний угол, сообщает корреспондент "Подробностей".

Динамо играет в традиционных цветах, но нетрадиционном сочетании: белые футболки, синие шорты. Команду поддерживают несколько сотен украинских фанатов.

По результатам экватора первого тайма, киевляне полностью контролируют ход игры. За это время "Яблонец" смог провести только две безрезультатные атаки.

Но на 32-й минуте подачи с углового "Яблонец" отыгрывает один мяч - гол забил Давид Говорка. Счет 1:2 в пользу "Динамо".

Первый угловой киевлян не удался:

В перерыв команды ушли в раздевалку со счетом 2:1 в пользу киевлян.

По итогам первого тайма, после успешного старта, киевляни временно отдали инициативу сопернику. И после второго углового "Яблонцу" удалось отыграть один гол. После пропущенного динамовцами гола, игра шла на встречных курсах. Подопечные Хацкевича провели несколько острых атак. "Яблонец", в свою очередь, ответил опасными контратаками.

Статистика матча ""Динамо" - "Яблонец" состоянием на окончание первого тайма: uefa.com

Второй тайм начался с пресинга соперника киевским "Динамо". "Яблонец" отбился и сбил темп киевлян.

А вот и первая желтая карточка для киевлян. За подкат сзади горчичник получил Николай Морозюк.

В ход пошли файеры. Наши ультрас не дают отдохнуть пожарным.



Нарушают правила не только футболисты на поле, но и фанаты. На гостевом секторе стадиона, киевские болельщики зажгли несколько файеров. Загоревшуюся пиротехнику забрали пожарные.

70 минута матча "Динамо" - "Яблонец". Счет по прежнему 2:1 в пользу футболистов из Киева. Основная борьба проходит в центре поля. Командам редко удается дойти до штрафной соперника.

Микроповреждение у Буяльского. К счатью, с полузащитником киевлян все в порядке.

Первые замены в матче. Освежить игру решили оба наставника. Вместо Буяльского на поле вышел Шепелев.

Гол! "Яблонец" сравнивает счет, а до конца матча осталось всего 9 минут. Киевляне, уже второй раз подряд, могут потерять победу в групповом этапе Лиги Европы.

Вторая замена у хозяев. На поле выходит полузащитник Войцех Кубишта. Чех меняет восьмого номера Лукаша Масопуста. Замена по позиции.

Пошли последние минуты матча. Резервный арбитр добавил 3 минуты. Основная борьба идет, по прежнему, в центре поля.

Все! Матч окончен. Киевляне вновь теряют три очка на последних минутах матча.

Напомним, перед матчем "Динамо" - "Яблонец", наставники обеих команд уже определились со стартовым составом.

Также команда "Динамо" провела ночную тренировку на этом же стадионе, а ее тренер Александр Хацкевич уже поделился с журналистами своими мыслями перед игрой и рассказал о кадровых потерях киевлян.