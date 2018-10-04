"Динамо" - "Яблонец": результаты матча Лиги Европы [ Редактировать ]
4 октября, в Чехии на стадионе "Стржельнице", в 22:00 по киевскому времени стартовал матч второго тура группового раунда "Лиги Европы" между украинским "Динамо" и местным "Яблонцем.
В матче второго тура группового этапа Лиги Европы киевское "Динамо" сыграло вничью на выезде с чешским клубом "Яблонец" со счетом 2:2.
После двух туров "Динамо" набирает два очка.
Ранее мы также писали о результатах матча "Ворскла" - "Спортинг".
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