5 октября - 278-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 87 дней.

Всемирный день учителя

Ежегодно 5 октября в более 100 странах свой праздник отмечают учителя, который был учрежден в 1994 году как Всемирный день учителя. Это профессиональный праздник всех учителей, преподавателей и работников сферы образования - день, в который отмечаются роль и заслуги учителей в процессе качественного образования на всех уровнях, а также их неоценимый вклад в развитие общества.

Всемирный день улыбки

Всемирный день улыбки отмечается ежегодно в первую пятницу октября. Тем, что этот замечательный праздник существует, мир обязан художнику Харви Бэллу. В середине 20 века он жил в Америке. Ничем примечательным его творчество не отличалось: критики особо им не интересовались, его картинам вряд ли грозило бессмертие. Но как-то к нему обратились представители страховой компании "State Mutual Life Assurance Company of America" с просьбой придумать какой-нибудь яркий и запоминающийся символ - визитную карточку компании. Харви не долго думал, взял и предложил заказчикам то, что сейчас все без исключения пользователи интернета называют "смайликом" - улыбающуюся желтую рожицу.



Всемирный день улыбки первый раз отмечался в 1999 году. Художник считал, что этот день должен быть посвящен хорошему настроению, девизом Дня являются слова: "Do an act of kindness. Help one person smile", что перевести можно примерно так: "Сделай доброе дело. Помоги появиться хотя бы одной улыбке". И с тех пор этот праздник отмечается энтузиастами по всему миру различными акциями и флешмобами.

Именины 5 октября

Александр, Андрей, Вениамин, Кузьма, Макар, Мартин, Николай, Петр, Федор.

