В Україні почнуть діяти нові штрафи за порушення ПДД [ Редактировать ]
Контроль дотримання швидкості на дорогах України запровадять уже з понеділка, 8 жовтня. Про це повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.
Патрульні, зокрема, почнуть використовувати радари для фіксування швидкості у місцях концентрації ДТП, а також на аварійно-небезпечних ділянках доріг міжнародного значення.
За словами Гройсмана, протягом першого тижня порушників не штрафуватимуть, а лише оголошуватимуть попередження. До прикладу - за перевищення швидкості на 50 кілометрів за годину і більше водієві доведеться викласти 3 тисячі 400 гривень.
Раніше за це штрафували лише на 510 гривень.
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