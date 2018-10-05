Контроль дотримання швидкості на дорогах України запровадять уже з понеділка, 8 жовтня. Про це повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

Патрульні, зокрема, почнуть використовувати радари для фіксування швидкості у місцях концентрації ДТП, а також на аварійно-небезпечних ділянках доріг міжнародного значення.

За словами Гройсмана, протягом першого тижня порушників не штрафуватимуть, а лише оголошуватимуть попередження. До прикладу - за перевищення швидкості на 50 кілометрів за годину і більше водієві доведеться викласти 3 тисячі 400 гривень.

Раніше за це штрафували лише на 510 гривень.